Вокруг десятки людей, беременной женщине плохо: в Гурьевском районе горит двухэтажный особняк

На месте работает несколько пожарных расчётов.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевском районе загорелся особняк площадью 300 м². Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области, а также очевидцы.

Пожар начался в посёлке Лозовское 18 марта около 17:00. Как сообщили в региональном МЧС, горит большой двухэтажный дом. На месте работает четыре пожарных расчёта. Скорую помощь вызвали беременной женщине. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Очевидцы говорят, что, судя по всему, в доме живёт большая семья. Предположительно, пожар начался на втором этаже.

«Рядом ещё два таких же больших особняка. На улице собралось человек 40−50. Тут и дети, и женщины плачут, и собаки бегают. Может, родственники. Пожарные тушат огонь», — рассказал очевидец.