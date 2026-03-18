В Турции нашли под улицей древний тоннель возрастом около 1,8 тыс. лет

В Турции рабочие обнаружили под оживленной улицей в историческом центре Трабзона древнеримский тоннель-водопровод, возраст которого составляет около 1,8 тысячи лет. Об открытии сообщает Popular Mechanics со ссылкой на исследователей из Университета Карадениз и музея Трабзона, передает «Лента.ру».
Строители наткнулись на каменный свод во время реставрационных работ. Ученые установили, что подземное сооружение длиной почти 400 метров использовалось для подачи пресной воды к древней гавани на Черном море. Арочная конструкция из тщательно подогнанных камней, покрытая гидроизоляционной штукатуркой, крайне нетипична для этого региона.
Исследователи отмечают, что тоннель до сих пор остается частью водопроводной системы, хотя после перестроек османского периода его приспособили для отвода сточных вод. Внутри сооружения есть повороты, ступени и ответвления, которые, вероятно, должны были замедлять поток воды. В настоящее время археологи обследуют проход в надежде обнаружить другие подземные объекты.
