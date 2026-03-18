В Ростове сохранят трамвай № 6 после обращения общественников и активистов

На загруженном маршруте в центр Ростова появятся новые автобусы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сохранят трамвай № 6 после обращения общественников. Такая информация появилась на сайте проекта «Ростовский городской транспорт».

Разработчики документации прислушались к доводам активистов о том, что в районе площади Химиков активно строятся три крупных жилых комплекса. Теперь на популярном маршруте будут курсировать четыре вагона. Также авторы стратегии согласились перевести автобус № 4 на длинные «гармошки» и увеличить выпуск машин на восьмом маршруте.

— Предложение по сохранению всех существующих троллейбусных маршрутов не поддержано. Продолжение работы без инвестиций приведет к сбою. Широкое использование машин на автономном ходу требует дополнительных серьезных закупок, — написали авторы стратегии.

В итоге эксперты решили оставить в городе только четыре троллейбусных маршрута. Чтобы обновить устаревшую инфраструктуру и купить 24 новые машины, власти донской столицы уже направили региональному министерству транспорта ходатайство о привлечении федерального финансирования.

