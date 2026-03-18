Отправленная на пенсию цирковая медведица поселилась в волгоградском зооцентре

— Медведи — очень загадочные существа. Они- единственные животные, у которых нет мимики. Если тигр или лев хочет напасть, то он начинает активно дергать хвостом, у него поднимаются ушки. С поведением медведя разобраться не так просто. Он может подойти, чтобы поиграть или резко ударить лапой. Ошибочно полагать, что мишка — неповоротливый увалень. Животное с мгновенной реакцией, он резко ударяет лапой, — отмечает Николай Довгалюк. — В какой-то момент Егор стал проявлять агрессию. По какой причине случилась столь ощутимая перемена в его настрое, мы не пониманием до сих пор. Но из-за этого мы были вынуждены отдать его другим владельцам. Гималайского медведя забрал хозяин таежной гостиницы в Красноярском крае. Егора поселили в большом вольере, в котором он чувствует себя весьма вольготно.