Певец Джеймс Блант опубликовал фото в ушанке с российским гербом

Британский певец Джеймс Блант опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он позирует в серой шапке‑ушанке с российским гербом.
На снимке артист запечатлен на фоне гор в ярко‑красной кофте и меховой жилетке. Подпись к фото гласит: «Что ж, думаю, вы меня простите за воровство шапки».
За короткое время фотографию артиста просмотрели более 100 тысяч раз, а под постом появилось свыше 1,2 тысячи комментариев. Пользователи из России тепло отреагировали на выбор головного убора, похвалили артиста и выразили надежду на его визит в страну. При этом часть украинской аудитории резко осудила Бланта за ношение ушанки.
Джеймс Блант известен такими хитами, как You’re Beautiful и Goodbye My Lover. До начала музыкальной карьеры он служил в британской армии в качестве танкиста и имеет звание офицера в отставке. Известно, что Блант посещал Москву и Санкт‑Петербург в 2011 и 2018 годах.