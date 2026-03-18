В Прикамье стартовал чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью

В Пермском крае начался региональный этап чемпионата «Абилимпикс», соревнования по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В этом году за победу будут бороться более 400 участников по 52 компетенциям, включая слесарное дело, кирпичную кладку, веб-разработку, ремонт автомобилей, столярное дело, массаж, приготовление уральских посекунчиков, музейное дело, театральное мастерство, ресторанный сервис и другие направления.
Помимо самих соревнований, для участников подготовлена насыщенная программа: деловые и культурные мероприятия, спортивные активности, профориентационные семинары, мастер-классы, тренинги по личностному росту и предпринимательским навыкам, а также ярмарка вакансий.
Победители региональных этапов будут представлять Пермский край на отборочном туре, по итогам которого определятся участники национального чемпионата «Абилимпикс-2026» в Москве.