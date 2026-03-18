Жителя Дзержинска приговорили к восьми годам колонии за поджог сожительницы

Случай произошел в апреле 2025 года в квартире дома на улице Свердлова.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области вынесли приговор жителю Дзержинска, который поджег свою сожительницу. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, случай произошел в апреле 2025 года в квартире дома на улице Свердлова. Подсудимый поссорился со своей сожительницей на почве ревности. Мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег ее зажигалкой. Пострадавшая получили серьезные термические ожоги. К счастью, одна из сотрудниц полиции стала свидетельницей того, как подсудимый покинул квартиру после злодеяния, и сумела оказать помощь женщине.

Причиненные повреждения отнесли к категории тяжелых. Мужчина стал фигурантом дела по статье «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Дзержинца приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.