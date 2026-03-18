Эксперт Савюк объяснила, может ли ИИ заменить психолога

Искусственный интеллект может помочь в лечении депрессивных состояний, но полностью заменить психолога он не способен. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала психолог, кандидат психологических наук, автор метода «Интеллект бессознательного» Алена Савюк.
По словам эксперта, сильная сторона ИИ заключается в структуре диалога. Чат-боты могут задавать уточняющие вопросы, помогать описать состояние, предлагать простые упражнения для стабилизации и фиксировать динамику самочувствия, что позволяет заметить затяжную хандру. Исследования показывают, что такие цифровые ассистенты способны снижать выраженность депрессивных симптомов, однако результаты неоднородны и не применимы к тяжелым состояниям и кризисам, предупредила Савюк.
Психолог также отметила, что в рамках ее метода ИИ-помощник мог бы подбирать короткие медитативные практики, сочетающие дыхание, ритм и телесное расслабление, для сдвига внутреннего состояния в сторону устойчивости. Главный риск возникает, когда человек пытается получить от бота диагноз или остается с проблемой один на один.
Савюк подчеркнула, что при стойкой хандре более двух недель, бессоннице или мыслях о самоповреждении необходимо обращаться к специалисту. Она также призвала не передавать в чаты персональные данные и не воспринимать ответы ИИ как план лечения, напомнив о рекомендациях ВОЗ, требующих прозрачных правил безопасности в здравоохранении.
