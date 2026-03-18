Ракета с того света: «Хадж Касем» вызвала ужас у Израиля и США особой силой

Напряжение на Ближнем Востоке вышло на новый технологический виток. В то время как мир следит за эскалацией конфликта между Ираном, США и Израилем, Тегеран сделал неожиданный ход, впервые применив в реальных боевых условиях баллистическую ракету «Хадж Касем». Это оружие, названное в честь легендарного генерала, уже заставило экспертов говорить о начале новой эры в противостоянии системам ПВО.
Почему американские комплексы, напичканные искусственным интеллектом, пасуют перед иранской новинкой и что скрыто за успешным пуском, в интервью aif.ru рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.
«Хадж Касем»: Оружие возмездия, долетевшее до цели.
Само появление данной ракеты на поле боя — мощный символический и военный жест. Напомним, что «Хадж Касем» — это баллистическая ракета средней дальности, созданная в честь командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Легендарный военачальник был убит американцами в 2020 году, и его имя на корпусе ракеты, летящей в сторону противника, несет колоссальный психологический заряд.
Однако главная сенсация кроется не в названии, а в технических характеристиках. По информации иранского агентства Fars, пуск стал первым боевым применением этого комплекса в текущем конфликте. И как объяснил Юрий Кнутов, ставка здесь была сделана не на мощность, а на преодоление современной обороны.
«Эти новые ракеты, по общеизвестным данным, не жидкостные, а твердотопливные, — подчеркнул эксперт. — Боевая часть порядка одной тонны и выше. Дальность — порядка полутора тысяч километров».
Космическая траектория: Почему перехват невозможен.
Главная «фишка» ракеты, которая ставит в тупик американские комплексы ПВО — это уникальная траектория полета. В то время как большинство баллистических ракет летят по навесной траектории, «Хадж Касем» использует тактику нырка из стратосферы.
«Они поднимаются на большую высоту, километров на 80, а потом атакуют, — продолжает Юрий Кнутов. — За счет того, что ракеты выходят на большую высоту, их практически невозможно перехватить».
Выход в ближний космос (линия Кармана, считающаяся границей с космосом, проходит на высоте 100 км, но 80 км — это уже верхние слои атмосферы, где работают законы баллистики иначе) резко сокращает время подлета к цели после обнаружения. Системам ПВО противника просто не хватает времени на реакцию.
Искусственный интеллект против иранской стали.
Соединенные Штаты традиционно делают ставку на технологии. В зоне конфликта боевые расчеты США оснащены самыми современными компьютерами, включая системы с элементами искусственного интеллекта, которые должны просчитывать траектории и отдавать команды быстрее человека. Но даже они оказались бессильны.
Юрий Кнутов объяснил, почему «умная» электроника не спасла ситуацию: «Скорее всего, эти ракеты выходят в ближний космос и оттуда наносят удар. Хотя, может, они поднимаются километров на 80, а затем атакуют заданную цель. За счет этого рабочее время, за которое боевой расчет должен сбить ракету, становится очень маленьким, у боевого расчета практически нет возможности успеть отработать».
Эксперт уточняет, что даже ИИ требует времени на развертывание инфраструктуры. Компьютеру нужно получить данные, обработать их, выдать команду на пусковой механизм, развернуть установку, и только потом ракета-перехватчик отправится в полет.
«Да, сейчас там все компьютеризировано, используются компьютеры с элементами искусственного интеллекта, но им тоже требуется определенное время, чтобы развернуть пусковые установки, отдать команду, чтобы ракета вылетела на перехват, — констатирует Кнутов. — Поэтому у США есть сложности с поражением иранских ракет».
Что дальше? Тегеран держит козыри в рукаве.
Успешный удар «Хадж Касем» — это не только демонстрация силы, но и своего рода предупреждение. Вашингтон и Тель-Авив теперь вынуждены учитывать, что Иран обладает оружием, которое с высокой долей вероятности может преодолеть их эшелонированную оборону.
Однако, по мнению Юрия Кнутова, это, возможно, не предел. Иранский ВПК в последние годы демонстрирует впечатляющие темпы развития, часто удивляя западных аналитиков.
«У Ирана в запасе могут оставаться еще более новые и мощные ракеты», — добавил военный эксперт, намекая на то, что нынешний пуск может быть лишь разведкой боем или демонстрацией младшей модели в линейке перспективных вооружений.
Это заявление звучит особенно тревожно для Пентагона. Если Иран уже создал ракету, которую с трудом видят системы слежения, то наличие более совершенных образцов может кардинально изменить баланс сил в регионе. Мир стоит на пороге ситуации, когда главным козырем в конфликте становится не количество ракет, а возможность их гарантированного прорыва к цели, и Иран, судя по всему, этот козырь разыграл первым.