УФСБ пресекло деятельность крупной наркогруппировки в Калининградской области: изъято более 6 кг синтетики

сбыте наркотиков в особо крупном размере. У 27-летнего и 30-летнего фигурантов изъято свыше 6 килограммов запрещённых веществ — мефедрона и его производных.
По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы и занимались распространением «синтетики» на территории региона. Их противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками территориального органа безопасности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. В настоящее время оперативники устанавливают каналы поставок и возможных соучастников.