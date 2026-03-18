Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое калининградцев задержаны за хранение 6 кг «синтетики» для дальнейшего сбыта

УФСБ по Калининградской области отчиталось о перекрытии крупного канала поставок наркотиков: в.

Источник: Kaliningradnews

ходе спецоперации задержаны двое жителей области 1998 и 1995 годов рождения. При них обнаружено и изъято более шести килограммов мефедрона и α-PVP («соль») — веществ, которые злоумышленники планировали сбывать на территории Калининградской области.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств преступления и возможных сообщников. Расследование продолжается.