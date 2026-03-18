Двое калининградцев задержаны за хранение 6 кг «синтетики» для дальнейшего сбыта

ходе спецоперации задержаны двое жителей области 1998 и 1995 годов рождения. При них обнаружено и изъято более шести килограммов мефедрона и α-PVP («соль») — веществ, которые злоумышленники планировали сбывать на территории Калининградской области.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств преступления и возможных сообщников. Расследование продолжается.