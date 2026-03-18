Нижегородцам напомнили правила безопасности в период паводков

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напомнило жителям региона о правилах безопасности в период таяния снега.
Риск представляет попадание в воду загрязняющих веществ. Поэтому при сомнении в качестве воды, ее стоит прокипятить. Пить из неизвестных источников крайне запрещается. Лучше использовать воду из родников, колодцев и скважин, но только после кипячения.
После того как сошел снег на участке, необходимо провести влажную уборку дома. При очистке придомовой территории лучше использоваться средства защиты дыхания и рук. Также не стоит забывать об обработке от грызунов и клещей.
