Как вернуть оплату за годовой абонемент в спортзал, если бросил тренировки: советы юриста

Клиенты фитнес-клубов имеют право вернуть деньги за абонемент, если не пользовались им полностью. Юрист Илья Русяев рассказал, как действовать в таких случаях и на какие законы опираться. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Статья 32 Закона “О защите прав потребителей” и статья 782 Гражданского кодекса РФ дают потребителю право в любой момент отказаться от договора оказания услуг», — отметил юрист.
Фитнес-клуб при этом может удержать только фактически понесенные расходы, связанные с исполнением именно вашего договора. Русяев подчеркнул, что условия клубов о «невозвратности» абонементов или фиксированном проценте удержания незаконны. Деньги можно вернуть за вычетом реально оказанных услуг и подтвержденных расходов клуба. Внутренние правила или акции не могут служить поводом для отказа.
Для возврата средств достаточно направить письменное заявление в клуб с указанием даты расторжения договора и требованием вернуть деньги. В случае отказа можно обратиться в Роспотребнадзор и суд. На практике это помогает вернуть средства за неиспользованные месяцы.
