В Омске простятся с заведующим детского сада № 341

Педагогическая деятельность Михайлова берёт своё начало в 1988 году. Тогда он начинал как учитель биологии в школе № 137. Впоследствии возглавлял омские школы № 53, 57 и 55, а также педагогический колледж № 1. Завершилась карьера Михаила Михайловича в роли заведующего детским садом № 341. Он попал на эту должность в учреждении в феврале 2019 года.