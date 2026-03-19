В Омске простятся с заведующим детского сада № 341

В Омске скончался руководитель детского сада № 341 Михаил Михайлов. Об этом сообщили в департаменте образования городской администрации.
Педагогическая деятельность Михайлова берёт своё начало в 1988 году. Тогда он начинал как учитель биологии в школе № 137. Впоследствии возглавлял омские школы № 53, 57 и 55, а также педагогический колледж № 1. Завершилась карьера Михаила Михайловича в роли заведующего детским садом № 341. Он попал на эту должность в учреждении в феврале 2019 года.
«Все коллеги вспоминают Михаила Михайловича не только как прекрасного специалиста, но и как наставника, способного поддержать начинающих педагогов, направить на новые успехи и искренне вкладываться в общее дело. Благодаря своему таланту организатора и искренней любви к детям детский сад № 341 приобрёл репутацию места, где царит атмосфера особого внимания и заботы», — отметили в департаменте.
Отмечается, что место и время прощания будут объявлены отдельно.
