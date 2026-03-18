В России набирает популярность услуга фальшкремации

С каждым годом россияне всё чаще отказываются от традиционных похорон с могилой в пользу кремации. Например, в Петербурге такой вариант сейчас выбирают семь из десяти человек, а в Москве — уже более 50% процентов. На севере страны «огненное погребение» тоже выходит в лидеры — всё из-за вечной мерзлоты и суровых зим, когда рыть могилу просто нереально. А вот в южных регионах культура кремации только-только начинает появляться.