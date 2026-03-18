Макрон озвучил стоимость нового авианосца для ВМС Франции

Производство во Франции нового авианосца, который сменит единственное судно такого типа в Военно-морских силах страны, обойдется примерно в 10 миллиардов евро, заявил глава государства Эммануэль Макрон.
«Наш авианосец будет стоить около 10 миллиардов евро. Это крупная инвестиция, но она пойдет на пользу всем», — сказал президент во время посещения французского предприятия Naval Group, где будет строиться судно.
Сейчас в ВМС Франции используется только авианосец «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle). Это первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой, который был введен в эксплуатацию в 2000 году, заменив устаревший «Клемансо».
Макрон объявил о том, что для ВМС страны будет построен новый авианосец, в декабре прошлого года. Он отмечал, что решение было принято на фоне роста конфликтов на международной арене.