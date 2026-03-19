Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работа поликлиник и больниц в Ураза-байрам в Башкирии: Минздрав опубликовал график

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в Ураза-байрам.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы медучреждений в праздничный день 20 марта — в Ураза-байрам.

Поликлиники, женские консультации и фильтр-боксы для пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 будут принимать посетителей с 08:00 до 17:00. Вызовы (в том числе неотложные) можно оставлять до 16:00.

Неотложная стоматологическая помощь будет доступна с 08:00 до 16:00.

Биоматериалы новорожденных для неонатального скрининга будут принимать по адресу: Уфа, улица Чернышевского, 41 — с 08:00 до 16:00.