Священник объяснил, влияет ли пост на занятия спортом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ограничения во время поста касаются, прежде всего, образа жизни и питания, а не физической активности, сообщил протоиерей Дмитрий Моисеев.
«Что касается физических нагрузок, то здесь никаких ограничений нет. Пост — это в первую очередь про самоограничение, а не про отказ от активности. Человеку не запрещается двигаться, заниматься спортом, поддерживать физическую форму», — сказал Моисеев информационному порталу РИАМО.
По его словам, при желании можно совмещать пост и принципы правильного питания, однако это требует большей дисциплины и вовлеченности.
Священник добавил, что подходящая пища часто требует больше времени на приготовление или обходится дороже, поэтому соблюдение поста во многом зависит от готовности человека придерживаться выбранного режима.