Глава Городецкого округа осудил выходящих на тающий лед рыбаков

По его словам, вероятность оказаться под водой при плюсовой температуре велика.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Городецкого округа Александр Мудров призвал рыбаков не выходить на тающий лед. Об этой проблеме он высказался в своем телеграм-канале.

18 марта Александр Мудров заметил на льду у дамбы в Городецком округе любителей посидеть с удочкой. Как отметил глава МСУ, вероятность оказаться под водой в ближайшие дни, когда установилась плюсовая температура, велика.

«Может быть, у любителей подледного лова рыбы отсутствует инстинкт самосохранения? К сожалению, никакие предупреждения не работают. Штрафы настолько малы, что рыбаки ухмыляются, когда инспектор выписывает им протокол, и сами предлагают сразу оплатить штук пять-десять, лишь бы их больше не трогали», — написал Александр Мудров.

Как отметил глава округа, многие рыбаки заверяют, что изучили места ловли и лед. Однако статистика показывает, что каждый год бывают «знатоки», которые все же оказываются под ледяной водой.

«Подумайте о своих близких. Они не виноваты в вашей безответственности. Идите домой. Вас там ждут», — призвал Александр Мудров.

Напомним, вскрытие рек в Нижегородской области ожидается в апреле.