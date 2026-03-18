МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Всемирно известный датский производитель детских наборов для конструирования — компания Lego — зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков «Monkie Kid» и «Bionicle» поступили в ведомство ранее в марте, в качестве заявителя указана компания «Лего Холдинг А/С». Роспатент принял положительное решение.
Уточняется, что под этими товарными знаками в России могут продаваться игрушки, электронные игры и конструкторы.
Сеть сертифицированных магазинов Lego в 2022 году приостановила работу части своих торговых точек в России из-за отсутствия поставок.