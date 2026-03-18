У депутата гордумы Краснодара изъяли имущество на 10 миллиардов рублей

В Краснодаре у депутата городской думы Виктора Тимофеева изъяли имущество в доход государства на сумму более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает «КП-Краснодар».
Согласно материалам дела, с 2011 по 2025 год связанные с Тимофеевым организации получили муниципальные заказы. При этом депутат гордумы злоупотреблял своим служебным положением для личного обогащения при выполнении контрактов.
Ленинский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры против Тимофеева. В доход РФ было обращено 100% долей депутата в капитале трех компаний, недвижимость, земельные участки и транспортные средства.
Ранее KP.RU сообщал, что Московский городской суд изъял имущество бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева, общая стоимость которого превышает 41,9 млрд рублей.