У депутата гордумы Краснодара изъяли имущество на 10 миллиардов рублей

Суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры против Виктора Тимофеева, обратив в доход государства его имущество на 10 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре у депутата городской думы Виктора Тимофеева изъяли имущество в доход государства на сумму более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает «КП-Краснодар».

Согласно материалам дела, с 2011 по 2025 год связанные с Тимофеевым организации получили муниципальные заказы. При этом депутат гордумы злоупотреблял своим служебным положением для личного обогащения при выполнении контрактов.

Ленинский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры против Тимофеева. В доход РФ было обращено 100% долей депутата в капитале трех компаний, недвижимость, земельные участки и транспортные средства.

Ранее KP.RU сообщал, что Московский городской суд изъял имущество бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева, общая стоимость которого превышает 41,9 млрд рублей.