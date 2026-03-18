Романтическое путешествие обернулось трагедией для пары туристов: мужчина умер после одного коктейля в Таиланде

Трагедия произошла с парой туристов из Великобритании во время их романтического путешествия по Таиланду. Неизвестное вещество, которое могло содержаться в выпитых ими коктейлях, привело к смерти мужчины и тяжелой госпитализации его возлюбленной. Подробности этой истории стали известны изданию Daily Mail.
38-летний Том Пардхи и его 31-летняя подруга Наоми Ракша провели в азиатской стране около шести недель. В один из дней женщина была экстренно доставлена в больницу: у нее случилась остановка сердца. Врачи ввели пациентку в кому и подключили к аппарату ИВЛ, ее состояние оценивалось как критическое. Спустя сутки Наоми пришла в себя и узнала страшную новость — ее возлюбленный Том скончался, его тело нашли без признаков жизни.
Родственники пострадавшей считают, что в бокалы паре подмешали какое-то вещество, доза которого оказалась роковой для мужчины. Мать Тома, Джоанна, поделилась горем в соцсетях, но не стала раскрывать официальную причину смерти сына. Она отметила, что семью утешает лишь мысль о том, что последний месяц, проведенный с любимой в Таиланде, был самым счастливым в его жизни.
Проблемы с безопасностью туристов фиксируют и в соседних странах региона. Так, ранее во Вьетнаме было отмечено распространение опасных инфекций. Туристы все чаще жалуются на сильные пищевые отравления.
Как сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков, на острове Фукуок уже зафиксированы случаи гибели российских граждан от инфекционных заболеваний. Дипломат предупредил о риске заражения амебным менингоэнцефалитом — в декабре 2025 года от этой болезни скончался один из соотечественников.