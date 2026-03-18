В КХЛ определились все пары первого раунда плей-офф на Востоке

Победитель регулярного чемпионата — магнитогорский «Металлург» — встретится с новосибирской «Сибирью», занявшей восьмое место в Восточной конференции. Омский «Авангард», расположившийся на второй строчке, сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» (седьмое место). Екатеринбургский «Автомобилист» (четвертое место) проведёт серию с уфимским «Салаватом Юлаевым» (пятое место).
Старт плей-офф запланирован на 23 марта. Все серии матчей начнутся на домашних аренах команд с более высоким рейтингом по итогам регулярного сезона. Напомним, что действующим чемпионом является ярославский «Локомотив».
