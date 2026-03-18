МАГАТЭ: Одна из построек на территории АЭС «Бушер» в Иране полностью разрушена

МАГАТЭ подтвердило информацию Ирана о ракетном ударе во вторник вечером. В результате инцидента была разрушена одна из структур, находившаяся в непосредственной близости от ядерного реактора, на расстоянии 350 метров. Об этом говорится в сообщении агентства в социальной сети X.