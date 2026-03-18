МАГАТЭ: Одна из построек на территории АЭС «Бушер» в Иране полностью разрушена

В результате удара в Иране пострадала АЭС «Бушер».

Источник: Комсомольская правда

Одна из построек на территории атомной электростанции «Бушер», расположенная в 350 метрах от активного ядерного реактора, была полностью разрушена в результате попадания снаряда в среду ночью. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

МАГАТЭ подтвердило информацию Ирана о ракетном ударе во вторник вечером. В результате инцидента была разрушена одна из структур, находившаяся в непосредственной близости от ядерного реактора, на расстоянии 350 метров. Об этом говорится в сообщении агентства в социальной сети X.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что несмотря на отсутствие повреждений самого реактора и травм среди персонала, любые атаки на атомные электростанции или объекты рядом с ними противоречат семи основным принципам обеспечения ядерной безопасности в условиях вооружённого конфликта и являются недопустимыми.

Однако, как обычно, МАГАТЭ не называет виновников удара. Напомним, что Иран подвергается обстрелам со стороны армий США и Израиля.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран пообещал изменить правила прохода через Ормузский пролив после войны с США и Израилем.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше