Около 14 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области за неделю

На неделе с 9 по 15 марта в Нижегородской области было зафиксировано около 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Ведомство отметило, что сейчас заболеваемость снижается во всех возрастных группах. За семь дней специалисты обследовали около 13 тысяч пациентов.
В последние дни распространялись вирусы преимущественно не гриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп, аденовирусы и т.п. Доля вирусов гриппов в общей циркуляции составила всего 47%.
