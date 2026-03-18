Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 14 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области за неделю

Сейчас заболеваемость снижается во всех возрастных группах.

Источник: Живем в Нижнем

На неделе с 9 по 15 марта в Нижегородской области было зафиксировано около 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Ведомство отметило, что сейчас заболеваемость снижается во всех возрастных группах. За семь дней специалисты обследовали около 13 тысяч пациентов.

В последние дни распространялись вирусы преимущественно не гриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп, аденовирусы и т.п. Доля вирусов гриппов в общей циркуляции составила всего 47%.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи спасли пациента с поражением легких в 100%.