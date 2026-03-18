Соцучастковые провели акцию ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Социальные участковые в Нижегородской области провели масштабную уличную акцию, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Мероприятия проходили во всех районах Нижнего Новгорода и в Дзержинске. В акции приняли участие свыше полутысячи человек.
— Сегодня мы провели акцию, приуроченную к годовщине Крымской весны — важного события для всей страны. В форме легкого разговора мы напоминали жителям о значимых страницах истории, укрепляли чувство единства и вовлекали людей в диалог, — рассказала социальный участковый Нижегородского района Людмила Тюхалкина.
Мероприятия проходили в общественных пространствах в разных частях города. Социальные участковые задавали прохожим вопросы, связанные с историей воссоединения Крыма с Россией. За правильные ответы они получали памятные подарки — наклейки и тематические календари. С помощью этой акции участковые рассчитывали напомнить жителям о важных исторических событиях и создать атмосферу единства.
— Историю своей страны, безусловно, нужно знать каждому гражданину России, — уверен нижегородец Иван. — Это важно в том числе для того, чтобы не повторять ошибок прошлого.
Напомним, проект «Социальный участковый» был запущен по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Его участниками уже стали свыше тысячи нижегородцев. Социальные участковые помогают местным жителям в решении житейских проблем, участии в региональных программах и использовании мер социальной поддержки.