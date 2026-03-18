Врач Гулакова рассказала, как победить зависимость от капель для носа

Рекомендуется промывать нос солевым раствором при возникновении зависимости от назальных капель. Об этом заявила отоларинголог Анна Гулакова интервью NEWS.ru.
По словам специалиста, если зависимость сохраняется недолго, то стоит попробовать просто отказаться от капель. Врач советует заменить их на спрей для более дозированного применения, а также постепенно разбавлять препарат физиологическим раствором, чтобы снизить концентрацию. При остром желании закапать нос рекомендуется использовать гипертонический раствор вместо сосудосуживающих средств, оставляя последние только на ночь или утро и применяя исключительно в заложенную ноздрю. Гулакова подчеркнула важность активного промывания носа солевыми растворами.
«Если не получилось решить вопрос консервативно, то после приема врача-оториноларинголога решается вопрос об оперативном вмешательстве», — сказала Гулакова.
