СПЧ обратился в «Оскар» и ЮНЕСКО из-за фильма «Господин Никто против Путина»

СПЧ пожаловался в ЮНЕСКО и оргкомитет премии «Оскар» на фильм «Господин Никто против Путина», получивший награду Американской киноакадемии. Лента рассказывает об изменениях в российской школе после начала спецоперации. Как заявили в совете, кадры с российскими детьми использованы в картине без разрешения их родителей, что нарушает права детей и международные нормы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет премии «Оскар» и к генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани из-за кадров с российскими детьми в фильме «Господин Никто против Путина». Два дня назад картина получила награду Американской академии киноискусств в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».
Как отметили в СПЧ, кадры с детьми были сняты в российской школе для «внутренней фиксации» и «использования в рамках образовательного процесса». Однако впоследствии записи попали к третьим лицам — и были включены в фильм, «получивший широкое международное распространение».
При этом изображения детей используются без согласия их родителей или законных представителей, подчеркнули в совете. Там уточнили, что изначально именно родители пожаловались на фильм в российские компетентные органы. Кроме того, при производстве картины не был учтен и «ограниченный характер использования подобных материалов».
В совете напомнили о положениях Конвенции ООН о правах ребенка, в частности, о ст. 3 и ст. 16. Согласно первой, во всех действиях, касающихся детей, первоочередное значение должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. Вторая же закрепляет право ребенка на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь.
«Нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних», — говорится в заявлении.
В связи с этим СПЧ призвал проверить соблюдение прав детей и в случае, если согласий от родителей действительно не было, «рассмотреть вопрос о соответствии произведения этическим и правовым стандартам, применяемым Академией при награждении».
Что известно о фильме.
Датско-чешский фильм режиссера Дэвида Боренштейна «Господин Никто против Путина» был впервые представлен в январе 2025 года на фестивале независимого кино «Сандэнс» в США. Лента рассказывает о изменениях в российской школе, которые происходили после начала специальной военной операции. Материал для нее собирал бывший учитель Павел Таланкин, который в 2024 году покинул Россию.
После премьеры картину также показали на Гетеборгском кинофестивале и кинофорумах в Польше, Австралии, Мексике, Южной Корее, Хорватии и других странах. Дания выдвинула фильм в качестве своей заявки на 98-ю премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». В декабре 2025-го «Господин Никто против Путина» вошел в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». 16 марта лента выиграла в этой категории.
Что о картине говорят в России.
В Кремле не стали комментировать победу ленты на премии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему сложно рассуждать о картине, которую он не смотрел. При этом российский режиссер Никита Михалков раскритиковал фильм и выразил уверенность, что у него есть «политические заказчики» на Западе.
«Вы не видите, как перекликается деятельность учителя Таланкина с той методичкой, написанной в 44-м году (“Мануал простого полевого саботажа”. — “Газета.Ru”)? Ведь он наверняка для своего материала заставлял ребят громче петь гимн, выше поднимать флаг, говорить патриотические речи для того, чтобы этим иллюстрировать насилие идеологическое над школьниками», — предположил постановщик.
Михалков допустил, что это могло быть сделано для того, чтобы затем показать происходящее как пример «идеологического давления» на учащихся.