Психолог Романив объяснила, почему мужчины заводят романы на стороне

Неудовлетворенность в отношениях, кризис среднего возраста и желание острых ощущений чаще всего толкают мужчин на измену. Об этом в интервью NEWS.ru заявила семейный психолог Ольга Романив.
По словам специалиста, в возрасте 40−50 лет у мужчин происходит переосмысление жизни, и роман на стороне становится попыткой доказать себе собственную молодость и привлекательность. Кроме того, причинами могут быть чувство недооцененности, одиночество в браке или рутина, убивающая страсть. Психолог отметила, что измена часто является следствием внутренних проблем, которые человек не хочет решать в рамках семьи.
Романив добавила, что к отношениям на стороне также подталкивают низкая самооценка и потребность в подтверждении своей мужественности, неумение конструктивно решать конфликты или откровенное желание наказать партнера за прошлые обиды. Во всех случаях измена становится лишь симптомом более глубоких личных или супружеских трудностей.
