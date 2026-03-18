АТОР: выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

По данным туроператоров, в первом квартале 2026 года был зафиксирован рост обращений россиян для выдачи мультивиз в страны Европы. В международном туристическом холдинге РАС Group отметили, что в Испанию и Францию количество запросов на получение виз увеличилось в два раза, в Италию — на 30−40%, а в Грецию и Венгрию — на 10%.