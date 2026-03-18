Спрос на услугу фальшкремации вырос в России

На фоне удорожания традиционных захоронений и дефицита крематориев в российских городах набирает обороты услуга, получившая название фальшкремация. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на владельца ГК Ritual Олега Шелягова.
Сначала в регионе проживания покойного проводится полноценная прощальная церемония в траурном зале. Затем тело отправляется в другую местность, где есть действующий крематорий. Шелягов пояснил, что это часто продиктовано логистикой: либо в родном городе крематория просто нет, либо в соседнем регионе кремация обходится значительно дешевле.
При этом общая тенденция показывает рост спроса на саму кремацию. В Санкт-Петербурге этот обряд уже предпочитают более 70 процентов клиентов, а в Москве — свыше 50 процентов. Особенно заметен рост популярности кремации в северных регионах, где промерзшая земля зимой затрудняет копку могил. Исключением остается юг страны, где консервативные традиции погребения по-прежнему доминируют, говорится в материале.
Летом 2025 года появилась информация, что граждане России стали активно покупать для погребения родных и близких дешевые картонные гробы в качестве альтернативы привычным деревянным.