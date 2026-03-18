Спрос на услугу фальшкремации вырос в России

При этом общая тенденция показывает рост спроса на саму кремацию. В Санкт-Петербурге этот обряд уже предпочитают более 70 процентов клиентов, а в Москве — свыше 50 процентов. Особенно заметен рост популярности кремации в северных регионах, где промерзшая земля зимой затрудняет копку могил. Исключением остается юг страны, где консервативные традиции погребения по-прежнему доминируют, говорится в материале.