В Перми начали весеннюю очистку остановок общественного транспорта

Источник: Комсомольская правда

В Перми стартовала ежегодная весенняя уборка городских остановок. После установления стабильной плюсовой температуры подрядные организации перешли к активной фазе работ.

В рамках сезонной очистки специалисты приведут в порядок более тысячи остановочных павильонов по всему городу. Конструкции моют специальным оборудованием с подачей воды под высоким давлением. Если на павильонах появляются граффити, их удаляют с помощью специальных химических средств, которые эффективно растворяют краску. Также рабочие регулярно снимают незаконно расклеенные объявления.

Ранее в МКУ «Городское управление транспорта» изменили подход к обслуживанию остановок. Теперь павильоны в спальных районах очищают чаще, чем раньше. Некоторые объекты продолжают мыть даже зимой — для этого применяются специальные незамерзающие растворы.