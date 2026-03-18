Патрушев: конфликт вокруг Ирана вышел за пределы Персидского залива

Николай Патрушев заявил, что конфликт вокруг Ирана вышел за границы Персидского залива. По словам помощника президента России, ситуация в регионе накаляется, и доказательством тому служат реальные боевые действия в Индийском океане. Информацию об этом он озвучил в интервью газете «Коммерсантъ».