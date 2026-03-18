Патрушев: конфликт вокруг Ирана вышел за пределы Персидского залива

Патрушев обратил внимание на боевые действия в Индийском океане.

Источник: Комсомольская правда

Николай Патрушев заявил, что конфликт вокруг Ирана вышел за границы Персидского залива. По словам помощника президента России, ситуация в регионе накаляется, и доказательством тому служат реальные боевые действия в Индийском океане. Информацию об этом он озвучил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Конфликт действительно уже выходит за пределы Персидского залива. Яркий пример — торпедирование американской подводной лодкой иранского фрегата в Индийском океане. Это первый подобный случай за 40 с лишним лет со времен Фолклендской войны», — уточнил Патрушев.

Представитель Кремля обратил внимание на детали этого нападения. Он отметил, что иранский корабль не был вооружен и не ожидал атаки, так как возвращался домой после международных учений «Милан».

В этих маневрах принимали участие корабли из 51 страны, и они были посвящены исключительно гуманитарным миссиям. Именно поэтому, по словам Патрушева, экипаж фрегата чувствовал себя в полной безопасности.

До этого в Министерстве иностранных дел России также дали жесткую оценку происходящему на Ближнем Востоке. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что текущее обострение уже переросло в полноценную войну.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше