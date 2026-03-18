Мертвую мышь нашли в упаковке замороженной фасоли в Нидерландах

Покупатели из нидерландского города Капелле-ан-ден-Эйссел столкнулись с неприятным сюрпризом. Они обнаружили мертвую мышь в упаковке стручковой фасоли, купленной в супермаркете сети Jumbo. Об этом сообщило издание Algemeen Dagblad.
Супруги приобрели замороженный продукт собственной торговой марки ритейлера около двух недель назад. По словам главы семьи, грызун находился прямо поверх овощей, что стало заметно сразу после вскрытия упаковки. Вернувшись в тот же магазин, мужчина рассчитывал на серьезную реакцию администрации, однако столкнулся с полным равнодушием.
По словам пострадавшего, менеджер даже не попытался выяснить детали — не был зафиксирован ни номер партии, ни дата производства. Вместо того чтобы изъять опасный товар из оборота или провести внутреннюю проверку, клиенту просто предложили выбросить фасоль с мышью в мусорное ведро, ограничившись дежурными извинениями и подарочным ваучером.
Оставшись недовольными таким отношением, пара официально подала жалобу в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA). В самой сети Jumbo факт происшествия подтвердили, однако инцидент вызвал серьезный общественный резонанс, поставив под вопрос контроль качества в магазинах этой популярной сети.
