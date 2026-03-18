Генсек НАТО Рютте провел пресс-конференцию на фоне позирующих на морозе солдат

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте провел пресс-конференцию на фоне солдат, позирующих за ним на морозе. Мероприятие проходило в Норвегии в рамках учений НАТО Cold Response.
В ходе проведения пресс-конференции Рютте и глава Минобороны Норвегии Йонас Гар Стере приняли решение разместить двенадцать вооруженных солдат НАТО на заднем плане. Военнослужащие из разных стран-участниц альянса неподвижно стояли за министром и генсеком на протяжении всего мероприятия. Сама конференция длилась около 20 минут.
При этом по внешнему виду солдат было видно, что им холодно. Их внешний вид и форма также не имела единообразия.
Ранее KP.RU сообщал, что Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас стали худшими представителями руководства ЕС и НАТО. Об этом говорится в материале испанского издания El Pais.