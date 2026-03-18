Что известно о Михаиле Харитонове, возглавившем Клетский район?

Нового главу Клетского района Волгоградской области избрали 18 марта депутаты районной думы. Им стал 52-летний Михаил Харитонов.
Михаил Иванович окончил Волгоградский юридический институт МВД по специальности «Правоохранительная деятельность». Работал в милиции, а затем — в Клетском сельском поселении. С 2018 года он занимал различные должности в районной администрации, в последнее время — заместителя главы района.
Жители района знают Михаила Харитонова как представителя казачества — он представляет старинный казачий род, где бережно хранят традиции и передают их из поколения в поколение. В качестве замглавы он курировал в том числе вопросы государственной национальной политики и взаимодействия с казачьими обществами и на протяжении многих лет активно участвовал в деятельности Усть-Медведицкого казачьего округа.
«То, что за плечами нового руководителя — солидный профессиональный опыт: служба в правоохранительных органах и многолетняя работа в структурах местного самоуправления — позволяет ему глубоко понимать потребности жителей и системно подходить к решению задач районного масштаба. Вступление в должность представителя казачьего сообщества — значимый шаг для муниципалитета с богатыми историческими традициями. Жители района связывают с новым главой надежды на дальнейшее развитие территории, укрепление межнационального согласия и сохранение той самой связи поколений, о которой Михаил Харитонов знает не понаслышке», — считают в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
