Фиолетовая клубника и полосатая черешня: калининградцы клюют на яркие картинки и покупают странные семена

С наступлением весны активизируются продавцы семян и саженцев. Некоторые предлагают фантастические растения: белоснежную малину, фиолетовую и чёрную клубнику, черешню в лиловую полосочку. Об этом «Клопс» рассказала Екатерина, дальняя родственница которой накупила подобного товара.
«Вообще, я не думала, что это теперь так популярно. На страничках онлайн-магазинов просто засилье этих мутантов. Многие продавцы честно признаются, что используют творчество нейросетей: мол, а что такого — XXI век на дворе», — разводит руками женщина.
В комментариях под чудесами селекции много положительных отзывов. Большинство рады уже тому, что семена взошли, а что из них вырастет — станет понятно ближе к лету. Не исключено, что некоторые комментарии довольных чудо-урожаем просто фейки.
Чёрной клубники не бывает в природе.
Почему не стоит гоняться за волшебной рассадой, «Клопс» пояснила Татьяна Власова — заведующая отделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка.
«Почему не бывает угольно-чёрной клубники, деревьев малины, яблок в чёрно-белую полосочку? Наверное, из-за того, что сложно просто вывести вот это чудо. Тут у нас должно сработать критическое мышление», — пояснила эксперт.
Татьяна Власова также советует быть внимательнее к семенам, чьи производители обещают урожай «особенно крупных плодов».
«Каждый такой гибрид требует своей технологии, и часто у любителей просто не хватит ресурса на обеспечение этих специфических условий. Поэтому, конечно, это может быть заявлено на упаковке, но как факт нереализуемо», — предупредила завотделом Калининградского зоопарка.
Что говорят маркетплейсы и надзорные ведомства.
На прошлой неделе Ozon и Wildberries в интервью порталу Москва 24 заверили, что заблокировали карточки с подозрительным товаром и потребовали от производителей предоставить фото реального урожая вместо картинок, над которыми потрудился искусственный интеллект.
Россельхознадзор призывает перепроверять информацию, уточняя названия видов в госреестре сортов. Роспотребнадзор на днях опубликовал памятку, в которой предупредил, что фантастические растения ничего общего с реальностью не имеют: «Картинки фиолетовых ягод и малиново-клубничных деревьев не что иное, как фантазия нейросети». Купившие товар и не дождавшиеся бурного плодоношения растений причудливых сортов могут требовать возврата средств.
