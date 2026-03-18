В Москве пройдет пятая национальная премия интернет-контента ИРИ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пятая национальная премия интернет-контента Института развития интернета состоится 28 мая в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
«В 2026 году Премия ИРИ состоится в пятый раз. Церемония пройдет 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где для чествования лучших авторов социально значимого контента соберутся представители власти, медиаиндустрии, цифровых технологий, культуры и искусства», — говорится в сообщении.
Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что задача премии — не просто отметить лучшие проекты, но и задать вектор развития, стимулировать создание медиапродукта, который несет в себе правильные ценности, способствует укреплению культурной идентичности.
«Пять лет Премии ИРИ — это пять лет поиска и поддержки талантливых авторов, формирующих будущее российского цифрового контента. Мы видим, как стремительно меняется онлайн-среда, появляются новые форматы и жанры. В сегодняшних реалиях особенно важно показать честный срез контента, отражающий разнообразие голосов внутри страны», — сказал Гореславский, чьи слова приводят в пресс-службе.
Отмечается, что в этом году премия представит 15 основных номинаций, отражающих актуальные тренды развития интернета — от короткометражных фильмов, игровых сериалов и документальных проектов до подкастов и музыкальных треков, в том числе новые категории «Канал в мессенджере» и «Промокампания в интернете».
В данный момент идет этап отбора финалистов экспертным советом, по итогам которого победителей выберет профессиональное жюри.
Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2025 году торжественная церемония прошла в киноконцертном комплексе «Мосфильм», где назвали победителей в 22 номинациях, включая 15 основных и семь специальных.