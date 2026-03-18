Как город на Неве сблизил Гурченко и Моисеева: уникальная экспозиция

Необычная экспозиция открылась в среду в музее-квартиры знаменитой советской и российской актрисы Людмилы Гурченко. Она посвящена известному дуэту «Гурченко-Моисеев» — актриса и певец исполнили песню «Петербург-Ленинград», ставшую хитом и положившую начало их совместному творчеству. На выставке представлены костюмы Людмилы Марковны и Бориса Михайловича, уникальные предметы реквизита и личные вещи артистов. В церемонии открытия приняли участие директор Бориса Моисеева Сергей Горох и супруг Людмилы Гурченко Сергей Сенин.