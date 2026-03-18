В Воронеже скорректировали движение по Остужевскому кольцу

Воронежских автомобилистов предупреждают о временной смене схемы движения на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта. Изменения связаны с активной фазой строительства инженерных сетей. Для прокладки коммуникаций подрядчику потребовалось полностью перекрыть участок кольцевого пересечения улицы Остужева и Ленинского проспекта до 5 мая. Об этом в пресс-службе управления дорожного хозяйства рассказали в среду, 18 марта.