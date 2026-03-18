В Воронеже скорректировали движение по Остужевскому кольцу

До 5 мая закрыт участок кольцевого пересечения улицы Остужева и Ленинского проспекта.

Источник: Комсомольская правда

Воронежских автомобилистов предупреждают о временной смене схемы движения на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта. Изменения связаны с активной фазой строительства инженерных сетей. Для прокладки коммуникаций подрядчику потребовалось полностью перекрыть участок кольцевого пересечения улицы Остужева и Ленинского проспекта до 5 мая. Об этом в пресс-службе управления дорожного хозяйства рассказали в среду, 18 марта.

Главное изменение коснулось проезда по Ленинскому проспекту в сторону улицы Димитрова. Теперь вместо привычного кругового движения на этом отрезке внутри кольца организован временный Т-образный перекресток.

Управление дорожного хозяйства призывает горожан заранее планировать свои поездки, учитывая возможные заторы в часы пик.