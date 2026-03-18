В МАГАТЭ развеяли один из мифов вокруг Ирана: он касается ядерной программы

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси развеял слухи о том, что Тегеран мог тайно вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов после недавних ударов. По его словам, которые приводит газета Wall Street Journal, никаких следов того, что стратегический груз покинул пределы страны, обнаружено не было.