В МАГАТЭ развеяли один из мифов вокруг Ирана: он касается ядерной программы

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси развеял слухи о том, что Тегеран мог тайно вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов после недавних ударов. По его словам, которые приводит газета Wall Street Journal, никаких следов того, что стратегический груз покинул пределы страны, обнаружено не было.
У специалистов агентства сложилось четкое мнение, что весь обогащенный уран остался на месте. Гросси подчеркнул, что этого же мнения придерживаются и независимые наблюдатели, следящие за ядерной программой исламской республики.
Дипломат уточнил, что основная часть обогащенного материала по-прежнему находится на двух ключевых объектах ядерной инфраструктуры Ирана. Речь идет о хорошо известных экспертам центрах в Натанзе и Исфахане.
Напомним, что именно ядерная программа Ирана долгое время служила главным оправданием для эскалации со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал эту тему как ключевой аргумент для обоснования силовых действий против Тегерана.