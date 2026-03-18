Сергей Ряховский: «В главном — единство, во второстепенном — свобода, и во всем — любовь»

В гостях у «МК ТВ» начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский по случаю его 70-летнего юбилея. Сергей Васильевич рассказал о своем пути к вере, рождении в семье евангельскиххристиан и осознанном выборе протестантизма. Он поделился трогательнымивоспоминаниями о знакомстве с отцом Александром Менем в электричке в 1972 году, а также о похоронах священника и изъятии пленок советскими органами. А так же о преследованиях верующих в СССР, репрессиях против его отца, обысках инеобходимости прятать Библию. При этом он подчеркнул, что не держит зла напреследователей, следуя заповеди «любите врагов ваших».Отдельная часть интервью посвящена семье: романтичной истории знакомства с будущей женой после армии, 50-летнему браку и семейным ценностям. Сергей Васильевич также делится своими увлечениями — кулинарией и рыбалкой на Камчатке и Байкале, а в завершение формулирует свои главные жизненные принципы: единство в главном, свобода во второстепенном и любовь во всем.