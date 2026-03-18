Киркоров приехал на могилу отца в годовщину его смерти

Сегодня исполнился ровно год со дня смерти Бедроса Киркорова. Филипп Киркоров принял участие в траурных мероприятиях на Троекуровском кладбище, где его отец нашел последний приют. Бедрос похоронен на звездном участке. Сюда Филипп приехал в начале второго дня. Состоянием могилы певец остался доволен, отметив, что у Бедроса много цветов. Во время панихиды Киркоров не снимал темные очки, а после признался, что до сих пор не может справиться с болью из-за утраты родителей. В этот день вместе с Киркоровым на кладбище приехали его дети: Алла-Виктория и Мартин. Звездных коллег поп-короля замечено не было. Между тем, Киркоров сообщил, что вскоре на могиле Бедроса появится памятник. Его планируют установить ко дню рождения артиста 2-го июня. Смотрите, как прошли траурные мероприятия, в нашем фоторепортаже.