В Ростовской области водителям машин с иностранными номерами выписали сто штрафов

Во время профильных проверок 18 марта правоохранители остановили автомобиль «Шевроле» с регистрационными знаками из Узбекистана. За рулем находился 23-летний парень, который предъявил инспекторам сомнительное водительское удостоверение. Гражданина оперативно доставили в отдел полиции для разбирательств по признакам использования поддельных документов.