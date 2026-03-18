В Ростовской области водителям машин с иностранными номерами выписали сто штрафов

У 23-летнего водителя иномарки при проверке документов нашли поддельные права в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Ростовской области водителям машин с иностранными номерами выписали сто штрафов. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

Во время профильных проверок 18 марта правоохранители остановили автомобиль «Шевроле» с регистрационными знаками из Узбекистана. За рулем находился 23-летний парень, который предъявил инспекторам сомнительное водительское удостоверение. Гражданина оперативно доставили в отдел полиции для разбирательств по признакам использования поддельных документов.

— Совместно с таможенными органами продолжаются массовые проверки транспортных средств. Одно авто марки «БМВ» с номерами Кыргызской Республики перемещено на специализированную стоянку в связи с отсутствием доверенности на право управления, — пояснили в силовом ведомстве.

Сотрудники полиции также уделили особое внимание выявлению нарушителей с помощью дорожных камер. За несколько дней комплексы фотовидеофиксации вычислили десятки проигнорировавших правила водителей, которым придется пополнить бюджет на общую сумму 180 тысяч рублей.

