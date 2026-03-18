В Волгограде засняли обрушение потолка в лицее № 11

В Волгограде опубликованы кадры обрушения потолочных перекрытий в лицее № 11. По данным очевидцев, всё произошло в классе ОБЖ. Куски штукатурки вместе со светильниками, кирпичами и деревянными элементами упали прямиком на парты.
— Всё случилось во втором корпусе. Он у нас самый проблемный. Выглядит как заброшка, разваливается. Лишь чудом никто не пострадал, — рассказал один из учеников образовательного учреждения.
По данным департамента по образования администрации Волгограда, ЧП действительно имело место быть, однако случилось оно ещё на прошлой неделе, а руководство лицея заранее предприняло меры по изоляции помещения.
— Инцидент произошёл в прошлую пятницу — в запертом и неэксплуатируемом помещении частично обрушились потолочные конструкции. В данном классе уже больше недели не проводились занятия, — подчеркнули в мэрии.
Решение о прекращении занятий в классе было принято из-за текущей крыши и проявления на потолке первых признаков подтёков.
— В настоящее время в лицее работает специальная комиссия, составляется сметный расчёт для проведения в дальнейшем необходимых восстановительных работ, — подытожили в администрации Волгограда.
Фото: очевидцы / t.me.