Нижегородская «Чайка» в матче МХЛ проиграла в Казани «Ирбису»

Близится к завершению регулярный чемпионат в Молодёжной хоккейной лиге. Сегодня нижегородская «Чайка» провела свой последний выездной матч предварительного этапа.
Если казанский «Ирбис» уже обеспечил себе участие в серии плей-офф, то для наших хоккеистов ещё ничего не решено. Они ведут заочную борьбу за место в пятёрке «Золотого» дивизиона Восточной конференции с «Авто» (Екатеринбург).
К сожалению, в сегодняшнем важном матче «Чайке» не удалось пополнить очковую копилку. Хозяева льда открыли счёт на 18-й минуте, а в середине второго периода удвоили своё преимущество. За пять секунд до перерыва Сергей Скворцов в большинстве отыграл одну шайбу, но это был последний успех нижегородцев. На 54-й минуте «Ирбис» вновь оторвался в счёте, а за 45 секунд до финальной сирены казанцы поставили точку, поразив пустые ворота — 4:1.
22 марта на своём льду «Чайка» постарается взять реванш у сегодняшних оппонентов. Но теперь уже не всё зависит от наших относительно попадания в топ-5.
