Нижегородская «Чайка» в матче МХЛ проиграла в Казани «Ирбису»

К сожалению, в сегодняшнем важном матче «Чайке» не удалось пополнить очковую копилку. Хозяева льда открыли счёт на 18-й минуте, а в середине второго периода удвоили своё преимущество. За пять секунд до перерыва Сергей Скворцов в большинстве отыграл одну шайбу, но это был последний успех нижегородцев. На 54-й минуте «Ирбис» вновь оторвался в счёте, а за 45 секунд до финальной сирены казанцы поставили точку, поразив пустые ворота — 4:1.