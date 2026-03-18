Радиостанция Судного дня передала в эфир новое слово 18 марта

Радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах и является военным объектом. Она известна тем, что транслирует короткие гудящие сигналы, за что получила прозвище «Жужжалка». Как правило, это всё, что можно услышать на волнах этой станции, но иногда она выдаёт загадочные сообщения, смысл которых не ясен до сих пор.