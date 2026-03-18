Радиостанция Судного дня передала в эфир новое слово 18 марта

В среду на радиоволнах УВБ-76, более известной как радиостанция «Судного дня», был услышан сигнал «Волошип». Согласно телеграм-каналу «УВБ-76 логи», это событие произошло в 15:15 по московскому времени 18 марта 2026 года.
Радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах и является военным объектом. Она известна тем, что транслирует короткие гудящие сигналы, за что получила прозвище «Жужжалка». Как правило, это всё, что можно услышать на волнах этой станции, но иногда она выдаёт загадочные сообщения, смысл которых не ясен до сих пор.
Напомним, что радиостанция «Судного дня» в среду, 11 марта, в 13:23 по мск передала «НЖТИ 55496 АБСТРАКЦИЯ 7156 7191». Аналогичное сообщение было вечером 10 марта, но с другими цифрами. 11 же марта также прозвучали слова «греховный», «опустение», «блицосидр», «вихлянье» и «барак».
Ранее KP.RU сообщил, что 12 марта УВБ-76 вышла в эфир с двумя другими таинственными посланиями.