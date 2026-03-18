День воссоединения России и Крыма отметили в Мининском университете

Для студентов были организованы лекции по профилактике экстремизма, тематическая экскурсия по истории полуострова и военно-патриотическая игра.

Источник: Нижегородская правда

Торжественная встреча «Вместе едины», приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошла сегодня, 18 марта, в Мининском университете. Для студентов были организованы лекции по профилактике экстремизма, тематическая экскурсия по истории полуострова и военно-патриотическая игра.

Открыл встречу директор нижегородского Фонда Народного Единства Петр Банников. Он отметил, что студенты выбрали одну из самых благородных профессий — учителя, поэтому дороги вдвойне как продолжатели традиций и как наставники новых поколений. По его словам, на будущих педагогах лежит двойная ответственность, поскольку Россия, поступившая как великая держава в 2014 году, нуждается в достойных гражданах, любящих свою страну, готовых трудиться на ее благо и защищать ее интересы.

«Прошу вас, прочувствуйте значимость этого события и пронесите это знание дальше, своим будущим ученикам», — подчеркнул Петр Банников.

Как заметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, в настоящее время основная борьба ведется за умы молодежи. По его словам, ключевыми ценностями страны остаются правда и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой истории, достижениям и победам предков, которые завещали беречь и защищать Родину.

«События 2014 года вернули нашей стране ее целостность, и задача наших выпускников-учителей показывать важность этого исторического события! Учитесь думать — и тогда все у нашей страны будет хорошо», — обратился к студентам ректор.

Начальник отдела военной подготовки центра «Авангард» Александр Антипин напомнил, что 12 лет назад Россия вернула часть своей территории, за которую была заплачена высокая цена еще в годы Великой Отечественной войны.

«Через несколько лет вы выйдите из вуза и станете проводниками смыслов. Я желаю вам с честью нести звание преподавателя и дать детям правильное понимание жизни», — заявил он.

Военно-патриотическая игра включала командные соревнования на знание новейшей истории и практические этапы: управление беспилотными летательными аппаратами, основы огневой подготовки и тактической медицины. Параллельно работала мобильная выставка, посвященная истории Крыма с 1941 года до наших дней. Завершился день образовательными интенсивами студенческой «Школы безопасности» — проекта, ставшего победителем грантового конкурса ПФО. Кроме того, эксперты обсудили со студентами технологии противодействия экстремизму и методы защиты от деструктивного влияния.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что акция, приуроченная к годовщине Крымской весны, прошла в Нижнем Новгороде.

