Волгоград летом примет Всероссийскую «Гонку героев»

Регион получил право стать одной из четырех площадок в стране для проведения федерального проекта Российского военно-исторического общества для подростков.

Летом 2026 года на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в регионе пройдут профильные смены Всероссийской «Гонки героев-2026» для школьников, сообщает администрация Волгоградской области.

Регион наравне с Нижегородской, Томской и Оренбургской областями станет одной из четырех площадок страны, принимающих смены федерального проекта Российского военно-исторического общества. В лагере «Авангард» планируется принять в профильную смену около тысячи школьников с 12 до 17 лет в период с 20 июля по 2 августа. Подростков ждут лекции и практические занятия, исторические реконструкции и спортивные состязания, командные и проектные мероприятия.

Ранее в «Авангарде» прошли зимние сборы для школьников Волгограда.