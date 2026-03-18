Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова сказала, за сколько часов до сна можно пить крепкий чай

Диетолог Софья Кованова отметила, что последнюю кружку кофе можно выпить за 6 часов до сна, а чай можно выпить чуть позже.

Источник: Аргументы и факты

Последнюю кружку крепкого чая желательно выпить не позднее, чем за 4 часа до сна, предупредила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Специалист отметила, что чувствительным людям крепкий чай или кофе лучше заменить травяными настоями.

«Кофеин в среднем действует до 8 часов. Последнюю чашку крепкого чая лучше пить не позднее, чем за 4 часа до сна. У чувствительных людей кофеин может ухудшать глубину сна, повышать тревожность, поэтому им стоит ограничивать даже дневное потребление», — пояснила Кованова.

Диетолог посоветовала выпивать не больше 300−400 мл кофе в день (1−2 чашки), а чая — 600−800 мл (3−4 чашки).

Ранее диетолог Кованова ответила, как правильно пить первую кружку кофе с утра.