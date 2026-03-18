Диетолог Кованова сказала, за сколько часов до сна можно пить крепкий чай

Последнюю кружку крепкого чая желательно выпить не позднее, чем за 4 часа до сна, предупредила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
Специалист отметила, что чувствительным людям крепкий чай или кофе лучше заменить травяными настоями.
«Кофеин в среднем действует до 8 часов. Последнюю чашку крепкого чая лучше пить не позднее, чем за 4 часа до сна. У чувствительных людей кофеин может ухудшать глубину сна, повышать тревожность, поэтому им стоит ограничивать даже дневное потребление», — пояснила Кованова.
Диетолог посоветовала выпивать не больше 300−400 мл кофе в день (1−2 чашки), а чая — 600−800 мл (3−4 чашки).
